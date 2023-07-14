على حساب سوريا.. "الأخضر السعودي" تحت "19" بطلاً للعرب

يُشار إلى أن طريق الأخضر السعودي إلى المباراة النهائية جاء بعد أن تجاوز دور المجموعات بحلوله ثانيًا في المجموعة الثانية بعد تعادله مع المنتخب السوري والموريتاني قبل أن يتغلب على منتخب فلسطين في نهاية دور المجموعات؛ ليضرب موعدًا مع متصدر المجموعة الأولى المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي، الذي تمكن من التغلب عليه (2-1).