على حساب سوريا.. "الأخضر السعودي" تحت "19" بطلاً للعرب

تُوِّج المنتخب السعودي لسن 19عامًا بلقب البطولة العربية والميدالية الذهبية؛ وذلك بتغلُّبه على نظيره السوري بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة النهائية لمنافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023)، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب 19 مايو في مدينة عنابة الجزائرية.
افتتح الأخضر السعودي باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الـ11 عبر اللاعب صهيب الزيد، وتمكن المنتخب السوري من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب مارديك مارديكيان قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.
والشوط الثاني فشل الفريقان في زيارة الشباك؛ لينتهي الوقت الأصلي على وقع التعادل؛ ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في نهاية المطاف للأخضر السعودي.
يُشار إلى أن طريق الأخضر السعودي إلى المباراة النهائية جاء بعد أن تجاوز دور المجموعات بحلوله ثانيًا في المجموعة الثانية بعد تعادله مع المنتخب السوري والموريتاني قبل أن يتغلب على منتخب فلسطين في نهاية دور المجموعات؛ ليضرب موعدًا مع متصدر المجموعة الأولى المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي، الذي تمكن من التغلب عليه (2-1).