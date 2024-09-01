المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن.. "مذهل" تكسر توقيت العام الماضي الأفضل

تُوِّجت المطية "مذهل" لمالكها السعودي، محمد صالح آل رزق، بالتوقيت الأفضل في فئة "الحقايق" في اليوم الأول من أيام المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.