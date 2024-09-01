المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن.. "مذهل" تكسر توقيت العام الماضي الأفضل

تُوِّجت المطية "مذهل" لمالكها السعودي، محمد صالح آل رزق، بالتوقيت الأفضل في فئة "الحقايق" في اليوم الأول من أيام المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
ونجحت المطية "مذهل" بتحقيق لقب الشوط الثاني خلال الفترة المسائية لفئة الحقايق (عام)، بتوقيت بلغ 2:49.096 دقيقة، وبمسافة (2 كلم) وكسر التوقيت الأفضل المسجل في النسخة الماضية والبالغ 3:00.069 دقيقة.
وكانت المطية "نجلا" لمالكها القطري، حمد سالم البوفريح، قد افتتحت أولى ألقاب أشواط المرحلة النهائية بتحقيقها لقب الشوط الأول، خلال الفترة الصباحية بزمن قدره 2:53.761 دقيقة.
وأقيم في اليوم الافتتاحي من المرحلة النهائية 31 شوطاً، شهد مشاركة 1463 مطية، بواقع 913 مطية في الفترة الصباحية، و550 مطية في الفترة المسائية، قطعت من خلالها 62 كلم.
وكسرت افتتاحية المرحلة الجديدة رقم النسخة الماضية بمشاركة 1463 مطية فيما سجلت افتتاحية النسخة الماضية مشاركة 1361 مطية.
وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية. فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز من الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.