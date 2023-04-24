"الرياض" ينعش آماله بالصعود لدوري روشن بثنائية العين

حقق فريق الرياض فوزاً ثميناً على مضيفه العين، بثنائية نظيفة عززت من حظوظه في الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل ثنائية الرياض كل من فهد الرشيدي ونواف الحبشي في الدقيقتين 48 و84 من زمن المباراة .
وبهذا الفوز استعاد الرياض توازنه بعد سقوطه في تعادل سلبي أمام الحزم والجبلين في آخر جولتين، كما اقترب خطوة مهمة نحو الصعود بعدما ارتقى إلى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 56 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الحزم "55 نقطة" مع الجبلين، الأربعاء في الجولة ذاتها، في المقابل تجمد رصيد العين عند 33 نقطة في المركز الـ12في جدول الترتيب.