"الرياض" ينعش آماله بالصعود لدوري روشن بثنائية العين

وبهذا الفوز استعاد الرياض توازنه بعد سقوطه في تعادل سلبي أمام الحزم والجبلين في آخر جولتين، كما اقترب خطوة مهمة نحو الصعود بعدما ارتقى إلى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 56 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الحزم "55 نقطة" مع الجبلين، الأربعاء في الجولة ذاتها، في المقابل تجمد رصيد العين عند 33 نقطة في المركز الـ12في جدول الترتيب.