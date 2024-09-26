السوبر الإفريقي بالرياض.. الأهلي بزيّه "الأحمر" والزمالك بالأسود بلا وقت إضافي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر الإفريقي التي تقام في الرياض، غداً الجمعة، بين الأهلي والزمالك عن الاتفاق على زي الفريقين.
وتم الاتفاق على ارتداء الأهلي الزي التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس مرمى الأهلي الزي الأخضر الفاتح.
أما نادي الزمالك، وفق "سكاي نيوز عربية" فيرتدي الزي البديل بالقميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس مرمى الزمالك زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا بالرياض.
كما تم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.
وتقام المباراة بملعب المملكة أرينا بعد تجديده وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95 بالمائة بحضور 25 ألف مشجع.
جدير بالذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.
والنسخة الأخيرة من البطولة أقيمت في السعودية، حيث انتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي المصري بنتيجة 1-0.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.
وخسر الأهلي لقب السوبر 3 مرات من قبل، بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.