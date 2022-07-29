التعادل يحسم مواجهة "الطائي" مع "ألتاي أزمير" التركي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف أولى مباريات فريق الطائي التجريبية ضمن معسكره الخارجي، الذي تحتضنه مدينة إفيون التركية استعدادًا للموسم الجديد، وجمعته مع نظيره ألتاي أزمير التركي اليوم الجمعة.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول. وسجل هدف فريق الطائي لاعبه عبدالوهاب جعفر.
ودفع البرتغالي بيدرو ماركيز "بيبا"، مدرب الطائي، خلال المباراة التجريبية بعدد من اللاعبين؛ للوقوف على إمكانياتهم البدنية والفنية.
ويخوض فريق الطائي مباراتَين وديتَين قادمتَين خلال معسكره التركي، على أن يعود الفريق لحائل يوم 15 أغسطس المقبل لاستكمال التحضيرات قبل بداية الدوري السعودي للمحترفين يوم 25 من الشهر نفسه.
وكان الطائي قد أنهى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم 2021-2022 في المركز السادس برصيد 37 نقطة.
في سياق متصل، أبرمت إدارة نادي الطائي اليوم عقدًا مع المدرب البرازيلي جيلسون دي سوزا؛ لتدريب فريق درجة الشباب في النادي للموسم الرياضي 2022-2023.
ويُعدُّ سوزا من الأسماء التدريبية المميزة في الفئات السنية، وهو حاصل على رخصة "برو الآسيوية" للتدريب، وسبق أن درَّب فريق درجة الشباب في الهلال السعودي، وفريق درجة الشباب والأولمبي، والفريق الأول في الريان القطري.