التعادل يحسم مواجهة "الطائي" مع "ألتاي أزمير" التركي

ويُعدُّ سوزا من الأسماء التدريبية المميزة في الفئات السنية، وهو حاصل على رخصة "برو الآسيوية" للتدريب، وسبق أن درَّب فريق درجة الشباب في الهلال السعودي، وفريق درجة الشباب والأولمبي، والفريق الأول في الريان القطري.