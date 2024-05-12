خلال فترة المريكاتو الصيفي.. الشباب يستهدف ضم الألماني "كرم دميرباي"

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام أحد الأندية السعودية بكسب خدمات الألماني "كرم دميرباي"، لاعب غلطة سراي التركي.
ووفقاً لما نشره الصحفي التركى "ياغيز سابونجولو" فإن نادي الشباب السعودي لديه الرغبة في التعاقد مع اللاعب بالموسم القادم.
وذكرت ايضاً صحيفة "Fanatik" أن الشباب السعودي، الذي يدربه فيتور بيريرا، أبدى اهتمامًا كبيراً بضم دميرباي الذي يعد أحد الأسماء المؤثرة بأدائه مع الفريق هذا الموسم.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الاتصالات الرسمية بين النادي السعودي الذي يتابع اللاعب عن كثب، ومسؤولي غلطة سراي يمكن أن تبدأ خلال أقرب وقت .
وقالت الصحيفة إن اللاعب الألماني قد ينضم للشباب الذي يضم أيضًا لاعبين مهمين في كرة القدم مثل: يانيك كاراسكو وإيفان راكيتيتش ورومان سايس.
واشترى غلطة سراي عقد " دميرباي"، لاعب كرة القدم البالغ من العمر 30 عامًا من ليفركوزن مقابل 3.70 مليون يورو في بداية الموسم، وخاض كرم هذا الموسم 40 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 7 تمريرات .