خلال فترة المريكاتو الصيفي.. الشباب يستهدف ضم الألماني "كرم دميرباي"

وذكرت ايضاً صحيفة "Fanatik" أن الشباب السعودي، الذي يدربه فيتور بيريرا، أبدى اهتمامًا كبيراً بضم دميرباي الذي يعد أحد الأسماء المؤثرة بأدائه مع الفريق هذا الموسم.