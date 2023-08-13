"بشكتاش" التركي يعاود مفاوضاته مع النصر للتعاقد مع "تاليسكا"

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي بشكتاش التركي عاود مرة أخرى اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، خلال الموسم الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "Hurriyet" التركية إن إدارة باشكتاش اتخذت قراراً بشأن إعادة التفاوض مرة أخرى مع النصر، بعد مطالبات الجماهير بالتعاقد مع تاليسكا.
وأفادت الصحيفة أن النادي التركي قدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للنادي السعودي، وشددت على أن المفاوضات بدأت بالفعل، وسيتم القيام بكل ما هو ضروري لمحاولة تحقيق ذلك، بالرغم من صعوبة انتقال لاعب النصر.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن العديد من الأندية البرازيلية أيضًا أبدت اهتمامها بكسب خدمات تاليسكا، أبرزها إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس .
وجددت إدارة النصر في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026، الذي انتقل إليه في صيف2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند .