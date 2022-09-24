في الدوري الرديف.. الطائي يضرب الاتفاق بثنائية

كسب فريق الطائي لكرة القدم نظيره الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالدوري الرديف.
وخيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، لكن الأهداف حضرت في الشوط الثاني؛ إذ تقدم الطائي بهدفين سريعين خلال 4 دقائق، الأول عن طريق هزاع الهزاع «49»، والثاني سجله الفرنسي يوسف نياكاتي بالخطأ في مرمى فريقه «53». وقلص الاتفاق الفارق عبر علي هزازي «65».
ويحل الاتفاق ضيفًا على الوحدة في الثاني من أكتوبر المقبل، في حين سيعاود الطائي مشواره في التاسع من ديسمبر المقبل حين يلتقي الشباب مضيفه.
يُشار إلى الدوري الرديف يُلعب بنظام الدوري الكامل «ذهابًا وإيابًا» بمشاركة 7 أندية، هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.