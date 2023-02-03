الاتحاد يسعى للصدارة من بوابة الطائي.. الفيحاء والوحدة لتحسين مركزيهما

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين ربما ستغير نتائجهما شكل صدارة جدول الترتيب وأيضاً منطقة الوسط .
الطائي – الاتحاد
يستقبل الطائي عاشر جدول الترتيب بـ18 نقطة ضيفه الاتحاد الرابع بـ31 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل في تمام الساعة الـ4 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
يتطلع الاتحاد المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر السعودي قبل أيام في مواصلة نتائجه القوية وحصد الانتصارات من أجل تقاسم الصدارة مع النصر والشباب .
في المقابل يأمل أصحاب الضيافة في وقف نزيف النقاط واستعادة نغمة الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب.
ويحل الوحدة صاحب المركز الثاني عشر بـ15 نقطة ضيفاً على الفيحاء الثالث عشر بذات عدد النقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند تمام الساعة السادسة مساءً.
يبحث أصحاب الضيافة عن العودة لسكة الانتصارات من أجل طي صفحة خسارة لقب السوبر أمام الاتحاد وأيضاً هزيمته بالدوري للهروب عن مناطق الخطر وإسعاد جماهيره .
في حين يسعى الوحدة للعودة لنغمة الفوز للابتعاد عن منافسه في جدول الترتيب وتحسين مركزه .