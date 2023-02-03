الاتحاد يسعى للصدارة من بوابة الطائي.. الفيحاء والوحدة لتحسين مركزيهما

يستقبل الطائي عاشر جدول الترتيب بـ18 نقطة ضيفه الاتحاد الرابع بـ31 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل في تمام الساعة الـ4 مساء بتوقيت مكة المكرمة.