الاتفاق ينهي تحضيراته استعدادًا لاستضافة الفيحاء

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير الذي أُقيم مساء يوم الخميس على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك استعدادًا لاستضافة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23 .
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا قد اشتمل بعد الإحماء جري، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، واختتم المران بتطبيق اللاعبين الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مباراة الفيحاء.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى موعد مواجهة الفريق مع ضيفه الفيحاء والتي ستجمعهما عند الساعة الـ 10 من مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية.