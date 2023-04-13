الاتفاق ينهي تحضيراته استعدادًا لاستضافة الفيحاء

وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى موعد مواجهة الفريق مع ضيفه الفيحاء والتي ستجمعهما عند الساعة الـ 10 من مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية.