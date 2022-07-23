ضمك يُجدِّد عقد لاعبه عبدالعزيز مجرشي

ضمك يُجدِّد عقد لاعبه عبدالعزيز مجرشي
أعلن نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع اليوم السبت تجديد عقد لاعبه عبدالعزيز مجرشي؛ وذلك في إطار استعداداته للموسم المقبل بالدوري السعودي.
ونشر الحساب الرسمي لضمك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو للاعب الذي أكد تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2024.
وكان اللاعب قد ارتبط بالانتقال لأندية عدة في السوق الصيفية الحالية بعد دخوله الفترة الحرة، لكنه اختار في النهاية الاستمرار والتجديد مع ضمك.
مجرشي صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الاتفاق، ثم أُعير للفيحاء مطلع عام 2018، وكذلك للباطن مطلع 2019، قبل انتقاله للحزم في صيف العام نفسه، قبل أن يلتحق بصفوف ضمك في عام 2020.
وخاض مجرشي مع فريق ضمك بدوري الموسم المنصرم 27 مباراة، بواقع 1935 دقيقة، إضافة لمباراة واحدة في كأس الملك.
وأنهى ضمك الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.