ضمك يُجدِّد عقد لاعبه عبدالعزيز مجرشي

مجرشي صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الاتفاق، ثم أُعير للفيحاء مطلع عام 2018، وكذلك للباطن مطلع 2019، قبل انتقاله للحزم في صيف العام نفسه، قبل أن يلتحق بصفوف ضمك في عام 2020.