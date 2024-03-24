رياضة

مواجهات سلسلة FIFA تتواصل في جدة بمواجهتين يوم الاثنين

مواجهات سلسلة FIFA تتواصل في جدة بمواجهتين يوم الاثنين

تتواصل مواجهات المشروع التجريبي لسلسلة فيفا الودية 2024 ، الذي تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية الحالية.

ويواجه منتخب برمودا منتخب غينيا يوم غداً الاثنين على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية (KASC) و تستضيف مدينة الأمير عبدالله الفيصل (PAFF) مواجهة غينيا الاستوائية وجزر الرأس الأخضر .

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد فاز على منتخب كمبوديا بنتيجة (2-0) في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية (PAFF)، وانتصر منتخب برمودا على منتخب بروناي بنتيجة (0-2) في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (KASC)

وقد اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية، تضمّ كلّ منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أنْ تقام المباريات في دولة واحدة.

وتستضيف محافظةُ جدة المجموعتين، خلال الفترة من 21 حتى 26 مارس للعام الجاري.

FIFA
سلسلة فيفا الودية 2024

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