مواجهات سلسلة FIFA تتواصل في جدة بمواجهتين يوم الاثنين

تتواصل مواجهات المشروع التجريبي لسلسلة فيفا الودية 2024 ، الذي تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية الحالية.
ويواجه منتخب برمودا منتخب غينيا يوم غداً الاثنين على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية (KASC) و تستضيف مدينة الأمير عبدالله الفيصل (PAFF) مواجهة غينيا الاستوائية وجزر الرأس الأخضر .
وكان منتخب غينيا الاستوائية قد فاز على منتخب كمبوديا بنتيجة (2-0) في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية (PAFF)، وانتصر منتخب برمودا على منتخب بروناي بنتيجة (0-2) في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (KASC)
وقد اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية، تضمّ كلّ منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أنْ تقام المباريات في دولة واحدة.
وتستضيف محافظةُ جدة المجموعتين، خلال الفترة من 21 حتى 26 مارس للعام الجاري.