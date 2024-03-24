مواجهات سلسلة FIFA تتواصل في جدة بمواجهتين يوم الاثنين

وقد اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية، تضمّ كلّ منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أنْ تقام المباريات في دولة واحدة.