الأهلي قريب من التوقيع مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو

وانضم رينان ريبيرو إلى سبورتنغ في صيف 2018، قادماً على سبيل الإعارة من إستوريل برايا، حيث دفع سبورتنغ 250 ألف يورو مقابل الحصول على خدماته، وفي يناير/كانون الثاني 2019، فعل سبورتنغ لشبونة خيار الشراء بقيمة 1.1 مليون يورو.