الأهلي قريب من التوقيع مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو

كشفت مصادر إعلامية برتغالية، عن موافقة حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو على التوقيع مع نادي الأهلي لمدة موسم واحد، ليدعم صفوف الفريق في منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.
وغادر الحارس البرازيلي ناديه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بنهاية عقده هذا الموسم، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق البرتغالي منذ ثلاث سنوات، وسيكون انتقاله لأهلي جدة في صفقة انتقال حر.
يشار أن آخر مباراة خاضها الحارس البرازيلي في ديسمبر/كانون الأول 2019 وهي المباراة التي فاز فيها سبورتنغ 3-صفر في لاسك، حيث طُرد في الدقيقة 34.
وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية الصفقة، أن "رينان ريبيرو أنهى بالفعل عقده مع سبورتنغ، وستكون وجهة الحارس الجديدة، النادي الأهلي السعودي".
وتابعت: "الأهلي يتفاوض مع الحارس البرازيلي بالفعل على شروط العقد، رغم بعض المشكلات البيروقراطية التي لا يزال يتعين التغلب عليها، بعدها سيكون اللاعب قريباً من التوقيع مع ناديه الجديد".
من جانبه قال الصحفي البرازيلي "Venê Casagrande" عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن الحارس البرازيلي اشترط التوقيع لمدة موسم واحد مع التمديد لموسم آخر حال تمكن الفريق من الصعود لدوري المحترفين".
وينافس أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى السعودي، اعتباراً من الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه.
ويسعى النادي إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، ترقباً لرحيل الحارس الشاب محمد الربيعي.
وانضم رينان ريبيرو إلى سبورتنغ في صيف 2018، قادماً على سبيل الإعارة من إستوريل برايا، حيث دفع سبورتنغ 250 ألف يورو مقابل الحصول على خدماته، وفي يناير/كانون الثاني 2019، فعل سبورتنغ لشبونة خيار الشراء بقيمة 1.1 مليون يورو.