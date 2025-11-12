ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. رائف يهدي السعودية ذهبية

تَوَّج الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، اليوم الأربعاء، أبطال منافسات الكاراتيه في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وحقق السعودي سند السفياني ذهبية وزن فوق 84 كجم بعد فوزه في النزال النهائي على الإيراني صالح أبازري، فيما نال الليبي نوري عبدالسلام الميدالية البرونزية.
وفي وزن 67 كجم، خطف السعودي محمد العسيري الذهبية متفوّقًا على الأردني عبدالرحمن المصارحة، بينما ذهبت البرونزيتان إلى الجزائري أنيس هلاسة والإماراتي عمر شلول.
وحصل الكويتي عمر الجنائي على ذهبية وزن 75 كجم على حساب الإيراني مرتضى نعمتي، في حين حصل التركي إينس بولوت والسعودي سلطان الزهراني على البرونزيتين.
وعلى صعيد السيدات، حصدت التونسية إسراء بن طيب ذهبية وزن فوق 68 كجم، ونالت التركية زينة جابالا الفضية، فيما اقتسمت الأردنية يارا ناصر والجزائرية أوديرا شايما الميدالية البرونزية.
وفي وزن 61 كجم، تُوّجت الإيرانية أتوسا قولشادينزهاد بالذهب، وذهبت الفضية إلى التونسية وفاء محجوب، فيما نالت السعودية ملاك الخوالدي والكاميرونية يومبي نيلي دوريس البرونزيتين.
أما في وزن 68 كجم للسيدات، فحصدت الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا الميدالية الذهبية، وجاءت التركية إيدا إيلتيمور ثانيةً بالفضة، وحلّت الكازاخستانية دايانا دارينسكايا والأردنية جود الدروس في المركز الثالث.
خطف رائف تركستاني، لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، أول ميدالية ذهبية في أول ظهور للرياضة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).
وانتصر تركستاني في نهائي لعبة تيكن 8 بعد تفوقه على البحريني سعيد هاشم الذي نال الميدالية الفضية، فيما جاء في المركز الثالث الإماراتي سلطان طاهري الذي حصل على الميدالية البرونزية.
وتمكّن المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، والمكوّن من صالح باخشوين، ومحمد العتيبي، ويزيد باخشوين، من الظفر بالمركز الأول والميدالية الذهبية للعبة "ROCKET LEAGUE"، بتغلبهم في المباراة النهائية على منتخب الكويت بنتيجة 4–1.
تَوَّج الأوزبكي أكبر جورايف بذهب الخطف والنتر والمجموع في وزن 110 كجم للرجال، وأحرز البحريني غور ميناسيان جميع الميداليات الذهبية لوزن +110 كجم، وحققت القطرية وصال خلف ثلاث ذهبيات في وزن +86 كجم للسيدات، وذلك في ختام منافسات الأثقال التي أُقيمت في بوليفارد رياض سيتي اليوم الأربعاء.
ونال الأذربيجاني داداش داداشبايلي فضيتي الخطف والمجموع لوزن 110 كجم، وحقق السعودي علي الخزل برونزيتي الخطف والمجموع، بينما حصد الإيراني عليرضا نصيري فضية النتر، والكازاخستاني أرتيوم أنطروبوف برونزية النتر.
وحصل العراقي علي ربيعاوي على ثلاث فضيات، فيما أحرز الإيراني رضا حسن بور فرمي برونزيتين في النتر والمجموع، وذهبت برونزية الخطف إلى الأوزبكي شروف الدين أمردينوف.
وحققت الكازاخية ليوبوف كوفالتشوك ثلاث فضيات في وزن +86 كجم للسيدات، وحصدت الأوزبكية تورسونوي جابوروفا برونزيات الوزن ذاته.
حقق سباحو تركيا 7 ميداليات ذهبية في ختام منافسات السباحة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، خلال المنافسات التي أُقيمت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم الأربعاء.
وحقق التركي بيركي ساكا الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ظهر للرجال، وحلّ التونسي محمد بن عباس ثانيًا بالفضة، ونال التركي ميرت حاطب أوغلو الميدالية البرونزية.
وفي منافسات السيدات، تُوّجت التركية سوديم دينيزلي بالميدالية الذهبية، تلتها مواطنتها حليمة زولال بالفضة، وجاءت الجزائرية جيهان بن شاذلي ثالثةً بالبرونزية.
وتَوَّج الأوزبكي إيليا سيبيرتسيف بذهبية سباقات 400 متر حرة، تلاه التركي كوزي تونجالي بالفضة، ومواطنه أحمد ميتي بويلو بالبرونز، فيما حصدت التونسية جميلة بولاكبش ذهبية السيدات في ذات الفئة.
وفي سباقات 50 متر ظهر، تُوّج التركي ميرت علي ساتير بذهبية الرجال، ونال الإيراني هومير عباسي الفضة، والإندونيسي جيسون دونفان يوسف البرونز، فيما أحرزت التركية سوديم دينيزلي ذهبية السيدات.
وفي سباقات 100 متر فراشة، أحرز الأوزبكي إلدوربك أوسمونوف الذهب، فيما ذهبت الفضة للكازاخستاني عادل بك موسين، والبرونز للأوغندي جيسي سوبي.
وفي 50م صدر سيدات، حققت المغربية إيمان حودة البارودي الذهب، والتركية بينار دونمز الفضية، واللبنانية لين الحاج البرونزية.
وفي المنافسة ذاتها للرجال، حقق التركي حسين إيمري ساكجي الذهب، والتركي نصرت الأفرادي الفضية، والمغربي أحمد ياسين البرونزية.
وفي منافسات 4×100م تتابع حرة للسيدات، حققت تركيا الذهبية، والجزائر الفضية، وإندونيسيا البرونزية. وللرجال، توجت تركيا بالذهب، وكازاخستان بالفضة، وأوزبكستان بالبرونزية.
تأهل منتخبا تركيا وإيران إلى نهائي منافسات الكرة الطائرة للرجال، فيما يلتقي قطر والبحرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وفي فئة السيدات، بلغت تركيا وأذربيجان النهائي، بينما تلعب إيران أمام طاجيكستان على البرونزية.
قاد حب لعبة الكاراتيه المصرية غادة عبدالمحسن، مصطحبةً مولودها ذي الثلاثة أشهر، إلى صالة الفنون القتالية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لمتابعة النزالات، حيث ظهرت في المدرجات حاملةً طفلها محمد في مشهد مؤثر يعكس شغفها باللعبة.
جسّد الإماراتي محمد مرضي الروح الرياضية خلال نزاله مع الليبي مؤيد التكبالي في الملاكمة التايلاندية، بعدما سارع للاطمئنان عليه عقب إصابته. ونال تصرّفه احترام الحضور لما عكسه من قيم إنسانية وأخلاقية عالية.