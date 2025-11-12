ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. رائف يهدي السعودية ذهبية

تَوَّج الأوزبكي أكبر جورايف بذهب الخطف والنتر والمجموع في وزن 110 كجم للرجال، وأحرز البحريني غور ميناسيان جميع الميداليات الذهبية لوزن +110 كجم، وحققت القطرية وصال خلف ثلاث ذهبيات في وزن +86 كجم للسيدات، وذلك في ختام منافسات الأثقال التي أُقيمت في بوليفارد رياض سيتي اليوم الأربعاء.