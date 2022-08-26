أربع دول تقتسم أول الرموز بمهرجان ولي العهد 2022

اقتسمت أربع دول خليجية "السعودية، البحرين، قطر، الإمارات" أول رموز مهرجان ولي العهد للهجن 2022 بتحقيق كل دولة فوزاً من أشواط الرموز الأربعة اليوم، والتي خُصِّصت في ختام سباقات الحقايق "بكار وقعدان" بمسافة 2 كم.
وفازت المطية البحرينية "خطيرة" لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، بالمركز الأول في الشوط المسائي الأول للشوط للمفتوح، كما فاز القعود السعودي "نجران" لمالكه بطشان صالح اليامي، بالمركز الأول في الشوط المسائي الثاني فئة حقايق قعدان مفتوح.
وفازت المطية القطرية "نوعية" لمالكها حمد محمد القرح بالمركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة حقايق بكار عام، كما حققت أفضل توقيت بـ2:55.639، وجاءت المطية "عديم" لمانع علي الشامسي في المركز الأول بالشوط المسائي الرابع فئة حقايق قعدان عام في ختام سباقات الحقايق، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وينطلق غداً أول سباقات اللقايا لمدة ثلاثة أيام لمسافة 4 كم، بواقع 12 شوطاً في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية.