أربع دول تقتسم أول الرموز بمهرجان ولي العهد 2022

وفازت المطية القطرية "نوعية" لمالكها حمد محمد القرح بالمركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة حقايق بكار عام، كما حققت أفضل توقيت بـ2:55.639، وجاءت المطية "عديم" لمانع علي الشامسي في المركز الأول بالشوط المسائي الرابع فئة حقايق قعدان عام في ختام سباقات الحقايق، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.