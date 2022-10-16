في الجولة الثامنة من دوري روشن.. "النصر" ينتفض ويدكّ شباك "الفيحاء" برباعية

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم نتائجه الإيجابية ومطاردته للمتصدر الشباب بعدما حقق فوزًا هامًّا على شقيقه الفيحاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بأربعة أهداف نظيفة دون مقابل.
أهداف المباراة سجلها محترفا النصر البرازيليان جوستافو "هدفين"، وتاليسكا "هدفين" في شوط المباراة الثاني.
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده عند النقطة 19 "الثاني"، في حين توقف الفيحاء عند رصيده السابق البالغ نقطتين.