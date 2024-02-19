"sofascore” : غياب لاعبي النصر عن التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين

واحتوت التشكيلة المثالية للجولة الـ19 على لاعبين من الهلال، الفيحاء، الاتفاق، ولاعب واحد من الاتحاد، الشباب، الفتح، الوحدة، التعاون، حيث جاءت على النحو التالي: