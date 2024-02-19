"sofascore” : غياب لاعبي النصر عن التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
واحتوت التشكيلة المثالية للجولة الـ19 على لاعبين من الهلال، الفيحاء، الاتفاق، ولاعب واحد من الاتحاد، الشباب، الفتح، الوحدة، التعاون، حيث جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: جاكوب رينيه (الفتح)
خط الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال)، جواد ياميق (الوحدة)، أندريه جيروتو (التعاون).
خط الوسط: إيفان راكيتيتش (الشباب)، هنري أونيكورو (الفيحاء)، ألفارو ميدران (الاتفاق)، ديماراي غراي (الاتفاق).
خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد)، أنطوني نواكايمي (الفيحاء).