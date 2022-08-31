الاتحاد يوافق على إعارة الصحفي للتعاون.. حتى نهاية الموسم

من جانبه قدَّم رئيس نادي التعاون الدكتور سعود الرشودي، شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على تعاونهم في صفقة إعارة اللاعب زياد الصحفي، مؤكدًا أن هذا غير مستغرب من الأشقّاء بنادي الاتحاد.