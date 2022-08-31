الاتحاد يوافق على إعارة الصحفي للتعاون.. حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعارة مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي إلى التعاون حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال النادي في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وافق مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، على إعارة لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن زياد الصحفي لنادي التعاون حتى نهاية الموسم الجاري، وتمنى المجلس التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".
من جانبه قدَّم رئيس نادي التعاون الدكتور سعود الرشودي، شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على تعاونهم في صفقة إعارة اللاعب زياد الصحفي، مؤكدًا أن هذا غير مستغرب من الأشقّاء بنادي الاتحاد.