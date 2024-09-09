"رابطة المحترفين": نبذل جهودًا مكثفة لضمان عدم تضارُب جداول المنافسات للبطولات المحلية والقارية

وأكدت الرابطة أنها عملت بشكل مكثف لدعم الأندية المشاركة في البطولات المختلفة، كما أوضحت المسؤوليات التي تقع على الأندية؛ لتفادي وقوع أي تضارب، وأنها دائمًا ما تقف مع الأندية الأعضاء جنبًا إلى جنب لحفظ حقوقهم، وذلك ما يتم العمل به كأحد أهم واجباتها المناطة بها والمنصوص عليها في نظام الرابطة الأساسي، وكذلك التعامل مع الأحداث بشكل مناسب، يحفظ حقوق الأندية جميعًا بما لا يؤثر سلبًا على روزنامة المسابقة.