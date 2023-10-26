"30" يومًا على انطلاق النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023

وتضع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية، اللمسات الأخيرة على "31" موقعًا لاستضافة منافسات الدورة؛ حيث سيحتضن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي منافسات 16 رياضة؛ هي: كرة السلة 5X5، والكرة الطائرة في الصالة الخضراء، وكرة الطاولة، وكرة السلة البارالمبية، وكرة الهدف، ورفع الأثقال البارالمبية، وكرة الطاولة البارالمبية في قاعة الألعاب البارالمبية، والسباحة والسباق الثلاثي في صالة الرياضات المائية، والشطرنج والبلوت في صالة السباحة، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والريشة الطائرة، والتجديف الداخلي في معهد إعداد القادة، والتنس في ملاعب التنس، والبولينج في مركز البولينج.