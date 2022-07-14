بعثة المنتخب السوداني تصل إلى أبها تأهبًا للمشاركة في كأس العرب للشباب

ويُشارك في بطولة الشباب منتخبات السعودية، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا، اليمن، جيبوتي والصومال، بالإضافة إلى السودان.