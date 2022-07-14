بعثة المنتخب السوداني تصل إلى أبها تأهبًا للمشاركة في كأس العرب للشباب

وصلت مساء اليوم الخميس بعثة المنتخب السوداني للشباب تحت 20 عامًا إلى مدينة أبها، وذلك للمشاركة في منافسة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو 2022م حتى 6 أغسطس 2022م بمشاركة (18) منتخبًا.
وتعد هذه البطولة هي الثانية للاتحاد العربي خلال الموسم الحالي بعدما أُقيمت بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
ويُشارك في بطولة الشباب منتخبات السعودية، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا، اليمن، جيبوتي والصومال، بالإضافة إلى السودان.
وكانت النسخة السابعة للبطولة والتي أُقيمت بجمهورية مصر عام 2021م توج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.
ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة الأستاذ مبارك حسن عبد الحفيظ ، و23 لاعبًا بجانب الجهاز الفني بقيادة الكابتن مبارك سليمان المدير الفني والكابتن أمير دامر المدرب العام وفتحي بشير مدرب اللياقة والأحمال وياسر كجيك مدرب الحراس وسليمان علي أحمد طبيب المنتخب وأحمد الحلو آدم السر مسؤول المعدات، بجانب الجهاز الإداري الأستاذ وليد بعشر عضو لجنة المنتخبات الوطنية المشرف العام للمنتخب والأستاذ هشام عبد اللطيف المدير الإداري.