صحيفة إنجليزية.. الحكَم الذي أغضب "ميسي" سيقود أقوى مباراة في السعودية بطلها "رونالدو"

اهتمت صحيفة talksport الإنجليزية بتعيين الحكم الإسباني ماتيو لاهو، لقيادة مباراة الكلاسيكو القادمة في دوري روشن السعودي بين النصر والاتحاد.
وعنونت الصحيفة تقريرها بأن الحكم الذي أغضب "ميسي" سيقود أقوى مباراة في السعودية بين "النصر" و"الاتحاد" غداً الخميس في افتتاح الجولة 20.
وقالت الصحيفة: إن الحكَم الذي أثار الجدل بعدما تولى إدارة مباراة الأرجنتين وهولندا، وأشهر 18 بطاقة سيقود مباراة بطلها لاعب النصر "رونالدو".
وأعادت الصحيفة تصريحات "ميسي" التي انتقد فيها الحكم، وقال إنه لم يكن على قدر تلك المباراة، وإن الجميع شاهد ما فعل الحكم وقتها.
وتحدثت الصحيفة عن أن الفيفا يبدو وأنه اقتنع بحديث النجم الأرجنتيني وقتها، وتم إبعاد الحكم عن المونديال وإعادته لبلاده.