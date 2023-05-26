هل تكون جولة الحسم؟.. "الاتحاد" في مواجهة "الفيحاء".. و"النصر" أمام "الاتفاق"

تترقَّب جماهير كرة القدم في السعودية مباريات اليوم السبت في الجولة الـ29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وستكون هناك مباراتان من العيار الثقيل، قد يتحدد على أثرهما بطل المسابقة للموسم الحالي.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الأول برصيد 66 نقطة، ويأتي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، ويملك الاتفاق 33 نقطة في المركز العاشر.