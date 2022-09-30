غدًا.. انطلاق مراحل تجارب الأداء في مراكز التدريب الإقليمية للفتيات

تنطلق غدًا مراحل تجارب الأداء في مراكز التدريب الإقليمية للناشئات من الفئات السنية 6-17 عامًا، التي تنظم بإشراف مونيكا ستاب مدربة المنتخب الوطني الأول ونخبة من أفضل المدربات السعوديات.
وتبدأ مراحل تجارب الأداء في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل، في مراكز التدريب الإقليمية للناشئات في الرياض والدمام وجدة لاكتشاف المواهب السعودية بكرة القدم، على أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة 8 أشهر، من 16 أكتوبر 2022 حتى 31 مايو 2023، بمعدل 3 مرات أسبوعيًّا.
يذكر أن إدارة الكرة النسائية تهدف من خلال تنظيم مراكز الناشئات إلى خلق بيئة ملائمة لاكتشاف المواهب وتطوير اللاعبات وتجهيزهم للأندية والمنتخبات الوطنية.
ويعدّ مركز التدريب الإقليمي مكانًا آمنًا لممارسة كرة القدم، في بيئة تربوية مهيّأة لاكتشاف الموهوبات، بهدف تجهيز اللاعبات للأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال برنامج يمتدّ 8 أشهر، وحددت إدارة المركز ثلاث فئات عمرية للراغبات في التسجيل، كما يعكف على المركز عدد من المختصات في رياضة كرة القدم، والحاصلات على شهادات التدريب والإدارة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.