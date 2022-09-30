غدًا.. انطلاق مراحل تجارب الأداء في مراكز التدريب الإقليمية للفتيات

ويعدّ مركز التدريب الإقليمي مكانًا آمنًا لممارسة كرة القدم، في بيئة تربوية مهيّأة لاكتشاف الموهوبات، بهدف تجهيز اللاعبات للأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال برنامج يمتدّ 8 أشهر، وحددت إدارة المركز ثلاث فئات عمرية للراغبات في التسجيل، كما يعكف على المركز عدد من المختصات في رياضة كرة القدم، والحاصلات على شهادات التدريب والإدارة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.