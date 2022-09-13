العدالة يهدد صدارة الشباب.. والفتح في ضيافة الطائي

مباريات الخميس

تلعب، الخميس المقبل، ثلاث مباريات من الجولة يستضيف فيها فريق الباطن صاحب المركز الأخير بنظيره فريق النصر الذي يحل بالمركز السادس، وذلك على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، فيما يلتقي صاحب المركز الثالث فريق الاتحاد بنظيره فريق الخليج الذي يحل بالمركز الرابع عشر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، في حين تقام المباراة الثالثة في الوقت ذاته على ملعب الأمير محمد بن فهد، وتجمع صاحب المركز الثامن فريق الاتفاق بفريق الرائد الذي جاء بالمركز العاشر .