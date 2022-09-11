بعد رباعية "مايوركا ".. ريال مدريد عاد لصدارة الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد أن حقق انتصارًا عريضًا بنتيجة "4-1" خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الليغا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".