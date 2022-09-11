رياضة

بعد رباعية "مايوركا ".. ريال مدريد عاد لصدارة الدوري الإسباني

بعد رباعية "مايوركا ".. ريال مدريد عاد لصدارة الدوري الإسباني
سبق
سبق

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد أن حقق انتصارًا عريضًا بنتيجة "4-1" خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الليغا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

سجل أهداف ريال مدريد: فيدي فالفيردي في الدقيقة "45+3"، فينيسيوس جونيور "72"، رودريجو "89"، وأنطونيو روديجر "90+3"، بينما سجل هدف ريال مايوركا الوحيد: فيدات موريكي في الدقيقة 35.

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

ريال مدريد
الدوري الإسباني

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