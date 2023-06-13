الفتح يعين الإيطالي نيكولا إنوسنتين مديرًا رياضيًا

أعلنت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تعاقدها مع الإيطالي نيكولا إنوسنتين للعمل كمدير رياضي بالنادي، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة العفالق بهدف النهوض بجميع ألعاب النادي وفي مقدمتها كرة القدم.
ويعد إنوسنتين من الأسماء المعروفة على المستوى الدولي حيث سبق لها المساهمة في تطوير الكثير من العلامات التجارية الرياضية، كما عمل كمستشار مع وزارة الرياضة من خلال أكاديمية مهد، إلى جانب عمله في العديد من الأندية العالمية أبرزها (إنتر ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، إشبيلية الإسباني، ليون الفرنسي، شالكه الألماني، سلتيك الأسكتلندي، بولونيا الإيطالي).
كما تم اختياره من قِبل فيفا من ضمن 39 مديرًا تنفيذيًا ليكون ضمن برنامج الفيفا لدبلوم الأندية.