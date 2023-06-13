الفتح يعين الإيطالي نيكولا إنوسنتين مديرًا رياضيًا

ويعد إنوسنتين من الأسماء المعروفة على المستوى الدولي حيث سبق لها المساهمة في تطوير الكثير من العلامات التجارية الرياضية، كما عمل كمستشار مع وزارة الرياضة من خلال أكاديمية مهد، إلى جانب عمله في العديد من الأندية العالمية أبرزها (إنتر ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، إشبيلية الإسباني، ليون الفرنسي، شالكه الألماني، سلتيك الأسكتلندي، بولونيا الإيطالي).