الاتحاد البلجيكي يعلن رحيل المدرب الإسباني مارتينيز

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم استقالة روبيرتو مارتينيز من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد خروج الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.
وكان روبيرتو مارتينيز "49 عامًا" قد قاد منتخب بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في مونديال روسيا عام 2018، واعتلاء التصنيف الدولي للمنتخبات لأكثر من 3 سنوات.
وقضى الإسباني روبيرتو مارتينيز 6 أعوام مع منتخب "الشياطين الحمر"؛ إذ تولى المهمة الفنية للفريق عام 2016.
وودّع المنتخب البلجيكي مونديال قطر بعد أن وقع في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، عقب فوز وحيد على كندا مقابل الخسارة من المغرب، والتعادل سلبيًّا مع كرواتيا، أمس الخميس، وفي ختام منافسات دور المجموعات.