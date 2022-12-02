الاتحاد البلجيكي يعلن رحيل المدرب الإسباني مارتينيز

وودّع المنتخب البلجيكي مونديال قطر بعد أن وقع في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، عقب فوز وحيد على كندا مقابل الخسارة من المغرب، والتعادل سلبيًّا مع كرواتيا، أمس الخميس، وفي ختام منافسات دور المجموعات.