بمجموع جوائز يقارب 3 ملايين دولار.. 3 أبطال بانتظار التتويج في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ومع نهاية منافسات الدور ربع النهائي في بطولة تيم فايت تاكتيكس، تمكنت فرق Wolves Esports وTeam Vitality وTwisted Minds وT1 من التأهل للدور نصف النهائي والحصول على فرصة المنافسة على لقب البطولة وجائزتها الكبرى، بالإضافة إلى أكبر عدد من النقاط في رصيد الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وستلعب منافسات الدور نصف النهائي بنظام الأفضل من 3 مواجهات، في حين يتواجه طرفا النهائي بنظام الأفضل من 5 مواجهات، استطاع فيها كل من: gachikun وAngryBird وNoahTheProdigy وRyukichi وHikaru وKawano وLeshar وHiguchi تسجيل انتصارات مهمة منحتهم الأفضلية قبل المواجهات القادمة، والتي سيتحدد بعد نهايتها أطراف المرحلة الثالثة المُقامة بنظام الأسرع في تسجيل 5 انتصارات.