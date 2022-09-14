ريال مدريد يواصل تألقه بدوري الأبطال .. ومانشستر سيتي يقلب الطاولة على دورتموند

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تكبد لايبزيج هزيمته الثانية بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام ضيفه شاختار دونيتسك 1-4 ليبقى من دون نقاط في المركز الأخير.