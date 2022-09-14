ريال مدريد يواصل تألقه بدوري الأبطال .. ومانشستر سيتي يقلب الطاولة على دورتموند
انتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا من ضيفه لايبزيج بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.
سجل ثنائية ريال مدريد، الأورغوياني فيدي فالفيردي في الدقيقة 80، وماركو أسينسيو في الدقيقة (90+2).
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تكبد لايبزيج هزيمته الثانية بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام ضيفه شاختار دونيتسك 1-4 ليبقى من دون نقاط في المركز الأخير.
وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام بوروسيا دورتموند إلى فوز 2-1، من منافسات المجموعة السابعة، على ملعب الاتحاد.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عن طريق الإنجليزي جود بيلينغهام 56، وأدرك السيتزن هدف التعادل بوساطة جون ستونز في الدقيقة 80 ثم وقع النرويجي إيرلينغ هالاند على هدف الفوز الثمين بعد 4 دقائق.
وبلغ رصيد السيتيزن النقطة 6، بعد الفوز بالجولة الأولى على إشبيلية، أما دورتموند فتوقف رصيده عند 3 نقاط من جراء فوزه على كوبنهاغن في الجولة الأولى.