رابطة المحترفين الإنجليزية تعلن القائمة المختصرة لأفضل لاعب 2024

ووفق "روسيا اليوم" نشر حساب الرابطة على منصة "X" قائمة عن المرشحين وهم ثلاثي مانشستر سيتي: "إرلينغ هالاند وفيل فودين، ورودري، إلى جانب زميلهم السابق كول بالمر، والحالي في تشيلسي، ومارتن أوديجارد صانع ألعاب أرسنال، ومهاجم أستون فيلا أولي واتكينز".