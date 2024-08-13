رابطة المحترفين الإنجليزية تعلن القائمة المختصرة لأفضل لاعب 2024

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2024، اليوم الثلاثاء.
واختار أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا القائمة المختصرة المكونة من 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب والتي ضمت ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي، إلى جانب لاعب من أرسنال وتشيلسي وأستون فيلا.
وسبق أن أعلنت الجائزة في وقت سابق هذا العام، عن فوز كول بالمر نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ولكن بتصويت الجماهير، والتي تختلف عنها هذه الجائزة؛ إذ تكون باختيار أعضاء نقابة اللاعبين.
ووفق "روسيا اليوم" نشر حساب الرابطة على منصة "X" قائمة عن المرشحين وهم ثلاثي مانشستر سيتي: "إرلينغ هالاند وفيل فودين، ورودري، إلى جانب زميلهم السابق كول بالمر، والحالي في تشيلسي، ومارتن أوديجارد صانع ألعاب أرسنال، ومهاجم أستون فيلا أولي واتكينز".
وواصل مانشستر سيتي سيطرته على البطولات في الموسم الماضي في إنجلترا، ونجح النادي "السماوي" في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي.
وسيتم الكشف عن الفائز في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 20 أغسطس الجاري بدار الأوبرا في مدينة مانشستر بإنجلترا.
أما عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا لعام 2024؛ فقد شهدت تواجد ستة لاعبين وهم "ثنائي مانشستر يونايتد كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو، ولاعب كريستال بالاس السابق مايكل أوليس، وكول بالمر لاعب تشيلسي، بالإضافة إلى جواو بيدرو من برايتون وبوكايو ساكا نجم أرسنال".