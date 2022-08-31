في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن .. الفتح يمطر شباك الباطن بخماسية

وعزز المغربي مراد باتنا تقدم الضيوف بالهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة عند الدقيقة 62 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الدفاع والحارس مشعل هريس قبل أن تستقر في الشباك، وما هي إلا 8 دقائق حتى سجل البرازيلي بيتروس الهدف الرابع بتسديدة أرضية مستغلاً حالة الارتباك في دفاعات الباطن، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع اختتم فراس البريكان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس.