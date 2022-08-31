في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن .. الفتح يمطر شباك الباطن بخماسية

أمطر فريق الفتح الأول لكرة القدم، شباك مستضيفه الباطن بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عبر المحترف المغربي مروان سعدان بعد مرور 17 دقيقة على انطلاقة المباراة مستغلاً تمريرة على طبق من ذهب قدمها له زميله الإسباني فرانشيسكو مانويل ليودعها بكل سهولة في شباك الحارس مارتن كامبانيا.
وازدادت متاعب الباطن بعد أن أشهر الحكم أحمد الرميخاني البطاقة الصفراء الثانية بوجه الحارس مارتن كامبانيا ليطرد على إثرها خارج الملعب ويكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22.
وقبل انتهاء مجريات الشوط الأول بـ4 دقائق أضاف المغربي مراد باتنا ثاني أهداف الفتح بعد أن حول عرضية سفيان بن دبكة برأسه في الشباك.
وعزز المغربي مراد باتنا تقدم الضيوف بالهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة عند الدقيقة 62 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت الدفاع والحارس مشعل هريس قبل أن تستقر في الشباك، وما هي إلا 8 دقائق حتى سجل البرازيلي بيتروس الهدف الرابع بتسديدة أرضية مستغلاً حالة الارتباك في دفاعات الباطن، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع اختتم فراس البريكان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس.
بتلك النتيجة حقق الفتح أول انتصاراته بدوري روشن رافعًا رصيده إلى 3 نقاط، صعد من خلالها لصدارة الترتيب مؤقتًا، بينما تعرض الباطن للخسارة الثانية على التوالي ليبقى رصيده خاليًا من النقاط محتلاً المركز السادس عشر والأخير.