انطلاق رابع منافسات النخبة ضمن "لاعبون بلا حدود" في اللعبة الشهيرة Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

"لاعبون بلا حدود" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعود في نسخته الرابعة هذا العام لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية من خلال منافسات لنخبة اللاعبين على جوائز خيرية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، تستمر لمدة 6 أسابيع في خمس بطولات لألعاب إلكترونية تعتبر من الأشهر في العالم مثل StarCraft II و Tom Clancy's Rainbow Six® Siege و Rocket League ولعبة التصويب الشهيرة CS: GO التي ولأول مرة استضافت نسخة خاصة بالسيدات، بالإضافة إلى البطولة الخاصة بفرق الرجال.