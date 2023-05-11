انطلاق رابع منافسات النخبة ضمن "لاعبون بلا حدود" في اللعبة الشهيرة Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

انطلقت اليوم، بطولة Tom Clancy's Rainbow Six® Siege رابع منافسات النخبة ضمن الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"، وستستمر حتى تاريخ 14 مايو، بمشاركة 4 من نخبة الفرق المحترفة في اللعبة الشهيرة.
وستقام بطولات مخصصة لمنطقة أوروبا، ومنطقة اليابان وكوريا الجنوبية، ومنطقتي أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث رصدت الجهة المنظمة جوائز خيرية بمبلغ 2,5 مليون دولار بواقع 625,000 دولار لكل بطولة. وستضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة الأوروبية فريقي "Team BDS" و "WYLDE" (تمت دعوتها للمشاركة)، بالإضافة إلى فريقي "Wolves Esports" و "MNM Gaming" (تأهلت من خلال الفوز في التصفيات).
وستكون منافسات Tom Clancy's Rainbow Six® Siege ضمن "لاعبون بلا حدود" بمثابة الفرصة للفرق الفائزة للتأهل للنهائيات التي ستقام خلال "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو ويمتد على فتره شهرين بمجموع جوائز يصل إلى 45 مليون دولار.
وقال فيصل بن حمران، مدير الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: " Tom Clancy's Rainbow Six® Siege هي أحد الألعاب التي تمتاز بواقعيتها وتمتلك شعبية كبيرة في أوساط مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، فهناك أكثر من 85 مليون شخص حول العالم ممن يلعبونها ويتابعونها، ونتطلع لأربعة أيام حماسية في البطولة المخصصة لها ضمن لاعبون بلا حدود".
"لاعبون بلا حدود" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعود في نسخته الرابعة هذا العام لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية من خلال منافسات لنخبة اللاعبين على جوائز خيرية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي، تستمر لمدة 6 أسابيع في خمس بطولات لألعاب إلكترونية تعتبر من الأشهر في العالم مثل StarCraft II و Tom Clancy's Rainbow Six® Siege و Rocket League ولعبة التصويب الشهيرة CS: GO التي ولأول مرة استضافت نسخة خاصة بالسيدات، بالإضافة إلى البطولة الخاصة بفرق الرجال.
وعلى غرار الأعوام السابقة، يتعاون حدث "لاعبون بلا حدود" مع منظمات خيرية مثل Direct Relief وIMC وUNICEF ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) لدعم وتلبية مختلف الاحتياجات الإنسانية الملحّة حول العالم.