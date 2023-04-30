الاتحاد يغرد وحيدًا بالصدارة.. والنصر يعود إلى سكة الانتصارات

كبد الاتحاد ضيفه الشباب خسارته الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه في الوقت القاتل (2-1)، في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب الجوهرة المشعة سجلهما عبدالرزاق حمدالله (18 و90+16 من ضربتي جزاء) مقابل هدف سجله كريستيان جوانكا (68 من ضربة جزاء)، واستعاد النصر نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه الرائد بعد أن أمطر شباكه برباعية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو (4) وعبدالرحمن غريب (55) ومحمد مران (90) وعبدالمجيد الصليهم (90+4).