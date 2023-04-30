الاتحاد يغرد وحيدًا بالصدارة.. والنصر يعود إلى سكة الانتصارات

حسم الاتحاد قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الشباب ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 59 نقطة مع مباراة أقل.
وواصل النصر الوصيف مطاردته للمتصدر بفضل فوزه الكبير على ضيفه الرائد، فيما سقط الهلال حامل اللقب أمام الباطن، أما بالنسبة لصراع الهروب من شبح الهبوط فقد أنعش العدالة والخليج من حظوظهما، بفوز الأول على التعاون والثاني على الفيحاء.
أقيمت 8 مباريات، 6 منها كانت الغلبة لأصحاب الضيافة، مقابل فوز وحيد للضيوف، فيما حضر التعادل مرة واحدة، سجل 19 هدفًا في الجولة بمعدل 2.37 هدف في المباراة الواحدة.
أشهر قضاة الجولة، 38 بطاقة صفراء وثلاث حمراء، واحتسبوا 7 ركلات جزاء سجلت منها خمس وأهدرت اثنتان.
كالعادة جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في مباريات فريقها، حيث بلغ عددهم رقمًا قياسيًا في مباريات الدوري لهذا الموسم بـ 49915 متفرجًا، فيما جاءت مباراة الاتفاق وضيفه ضمك أقل مباريات الجولة حضورًا بـ 2208 متفرج.
كبد الاتحاد ضيفه الشباب خسارته الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه في الوقت القاتل (2-1)، في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب الجوهرة المشعة سجلهما عبدالرزاق حمدالله (18 و90+16 من ضربتي جزاء) مقابل هدف سجله كريستيان جوانكا (68 من ضربة جزاء)، واستعاد النصر نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه الرائد بعد أن أمطر شباكه برباعية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو (4) وعبدالرحمن غريب (55) ومحمد مران (90) وعبدالمجيد الصليهم (90+4).
وحقق متذيل جدول الترتيب فريق الباطن كبرى مفاجآت هذا الموسم بتغلبه على حامل اللقب الهلال بهدف دون رد سجله المهاجم الأورغواياني رينزو لوبيز (47)، وبالنتيجة ذاتها تفوق الطائي على أبها بهدف أمير سعيود (25)، وتغلب العدالة على التعاون بهدفين سجلهما بيدرو يوغينيو (1) وديفيد تيغانيش (40)، أما هدف التعاون فقد سجله سميحان النابت (51).
في حين حقق الاتفاق فوزًا متأخرًا على ضيفه ضمك بهدفين دون مقابل سجلهما يوسف نياكاتي (89 و90+6)، وعاد الخليج بانتصار كبير من خارج قواعده بفوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة سجلها سوكول سيكاليشي (23 من ضربة جزاء) وفابيو مارتينيز (54) وأندريه يوكو (67).
وشهدت مباراة الفتح مع الوحدة التعادل الوحيد بمنافسات الجولة بتعادلهما بهدف لكل منهما، سجل للأول كريستيان تيلو (13)، وللثاني فيصل هجر (63 من ضربة جزاء).
سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين للاتحاد في مرمى الشباب وهو ما فعله يوسف نياكاتي مع الاتفاق في مرمى ضمك، وسجل فابيو مارتينيز هدفًا وصنع آخر للخليج في مرمى الفيحاء ليكون هذا الثلاثي الأبرز في الجولة.
الاتحاد يكسب اللقاء رقم 30 أمام الشباب في دوري المحترفين رافعًا بذلك غلته من الانتصارات في الكلاسيكو إلى 12 مباراة مقابل 9 للشباب ومثلها تعادل.
مباراة واحدة فقط خسرها الاتحاد خلال آخر 26 مباراة له بدوري المحترفين (ف19 ت6) وكانت الخسارة الأخيرة أمام الهلال في يناير 2023، وكان قد خسر في مباراتين متتاليتين قبل هذه المواجهات في المسابقة.
الباطن لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يحقق الفوز على الهلال، بعد 12 مواجهة جمعت بينهما، حصيلتها 7 انتصارات للأزرق العاصمة، و4 تعادلات.
لم يحقق النصر انتصارات في الدوري أكثر من التي حققها أمام الرائد حيث فاز 24 مرة من أصل 30 لقاء جمعت بينهما مقابل خسارة وحيدة وخمسة تعادلات.
الطائي يدون أول انتصاراته على أبها في الدوري بعد أن كان قد خسر لقاءاته الثلاثة السابقة.
العدالة يتحصل على أول ثلاث نقاط من التعاون بعد 3 مباريات سابقة خسر في اثنتين وتعادل بواحدة.
الخليج بثلاثيته بمرمى الفيحاء يصل للأول فوز له على الأخير في ثاني مواجهاتهم بالدوري حيث انتهت مباراة الدور الأول بينهما بفوز الفيحاء.
سجل المحترف البرتغالي في صفوف العدالة بيدرو يوجينيو أسرع هدف في دوري روشن هذا الموسم في مرمى التعاون وذلك بعد مرور 21 ثانية فقط على الانطلاقة.
أحمد عبده لاعب الشباب هو أكثر لاعب شارك كبديل خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين (19 مباراة) بأقل عدد من دقائق المشاركة (160 دقيقة) بالنسبة للاعبين الذين شاركوا كلاعب بديل في 10 مباريات على الأقل في المسابقة.
شارك مدالله العليان لاعب الاتحاد في المباراة رقم 150 بدوري المحترفين، ولم يُسهم اللاعب سوى في 6 أهداف خلال مسيرته بالمسابقة (سجل 3 وقدم 3 تمريرات حاسمة)، علمًا بأنه قد شارك في 17 مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي (10 أساسي – 7 لاعب بديل).