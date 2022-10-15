بعد غد إعلان الدولة المضيفة لكأس آسيا 2023

وفيما تلملم إندونيسيا جراحها بعد كارثة تدافُع في ملعب لكرة القدم مطلع هذا الشهر، أدّت إلى وفاة 132 شخصًا بينهم عشرات الأطفال، يبدو التنافس محصورًا بين قطر وكوريا الجنوبية، مع أفضلية لقطر؛ بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.