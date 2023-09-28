دوري روشن السعودي للمحترفين: "ديربي الرياض" قمة منتظرة تجمع الهلال والشباب.. والنصر أمام الطائي

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 4 لقاءات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
يدخل النصر المباراة وهو بالمركز الـ5، ولديه 15 نقطة، بينما يشارك الطائى باللقاء وهو يمتلك 7 نقاط ويحتل المركز الـ12.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم بالرس.
يشارك التعاون باللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فى حين يقع الحزم بالمركز الـ18 (الأخير)، ولديه 3 نقاط فقط.
يُقام اللقاء بين الاتحاد والفيحاء أيضًا فى تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
يدخل الاتحاد المواجهة وهو متصدر جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الفيحاء بالمركز التاسع، ويمتلك 9 نقاط.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يشارك الشباب بالمباراة وهو بالمركز الـ12، ولديه 8 نقاط، بينما يأتي الهلال بالمركز الثاني ويمتلك 17 نقطة.