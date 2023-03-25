الليلة..الأخضر الأولمبي يلاقي الكويت في البطولة الدولية بقطر

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، مباراته الثانية ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.