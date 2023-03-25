الليلة..الأخضر الأولمبي يلاقي الكويت في البطولة الدولية بقطر

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، مباراته الثانية ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت في تمام الحادية عشرة مساءً، على ملعب نادي قطر.
وكان المنتخب السعودي قد تعادل في مباراته الأولى بالبطولة، والتي واجه فيها نظيره التايلاندي (2-2).
الجدير بالذكر أن الأخضر يشارك في البطولة الدولية الودية إلى جانب منتخبات قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، تايلاند، وفيتنام.