رياضة

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولات الـ10 المقبلة من دوري روشن السعودي.. تعرف عليها

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولات الـ10 المقبلة من دوري روشن السعودي.. تعرف عليها
سبق
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن مواعيد مباريات دوري روشن التي ستجري ضمن الجولة الـ9 حتى الجولة الـ18.

ودعت اللجنة، أندية دوري روشن، إلى المبادرة بإجراء حجوزات الطيران وفقاً لهذا الجدول الحديث.

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مواعيد مباريات الجولات الـ10 المقبلة.pdf
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وحددت لجنة المسابقات يوم الثلاثاء الـ14 من فبراير 2023، موعداً للمباريات المؤجلة من الجولة الـ16، للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا في حال تأهلها إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وستتأجل مباراتا الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في الجولتين الـ17 والـ18 للمواعيد المحددة حسب الروزنامة، علماً أن الإعلان عن باقي مواعيد وأوقات إقامة مباريات الجولات من الجولة 19 حتى الجولة 30؛ سيكون ما بعد الانتهاء من منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوري السعودي للمحترفين
دوري روشن السعودي

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