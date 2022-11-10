المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولات الـ10 المقبلة من دوري روشن السعودي.. تعرف عليها

وستتأجل مباراتا الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في الجولتين الـ17 والـ18 للمواعيد المحددة حسب الروزنامة، علماً أن الإعلان عن باقي مواعيد وأوقات إقامة مباريات الجولات من الجولة 19 حتى الجولة 30؛ سيكون ما بعد الانتهاء من منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.