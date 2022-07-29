الخليج يضم البرازيلي لوكاس سوزا من أبويل القبرصي

وقاد لوكاس سوزا أبويل القبرصي إلى تحقيق الدوري القبرصي في 2018 و2019، كما شارك في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي، وشارك في 33 مباراة الموسم الماضي؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها.