الخليج يضم البرازيلي لوكاس سوزا من أبويل القبرصي

تعاقدت إدارة نادي الخليج، برئاسة المهندس علاء الهمل، مع متوسط الميدان البرازيلي لوكاس سوزا لاعب أبويل القبرصي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في منافسات الموسم المقبل، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
ويأتي اختيار اللاعب البرازيلي من قبل المدرب البرتغالي بيدرو، الذي استقر على خيار لوكاس، بعد رفضه باقي الخيارات المتاحة، نتيجة إيمانه بقدرات ابن البرازيل.
وقاد لوكاس سوزا أبويل القبرصي إلى تحقيق الدوري القبرصي في 2018 و2019، كما شارك في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي، وشارك في 33 مباراة الموسم الماضي؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها.
وكان الخليج الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، قد تعاقد من قبل مع أربعة محترفين أجانب هم: الجزائري جمال بالعمري، الحارس البرازيلي دوجلاس فريدريك، والمهاجم الكولومبي برايان رباسكوس، والغابوني أندريه بوكو.