بعد الحداد على الملكة.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد عودة المباريات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، رسميًّا، عودة المنافسات مرة أخرى، التي سَبَق أن تم إيقافها، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، في وقت سابق، تعليق كافة منافسات المسابقات الكروية، احترامًا لوفاة ملكة بريطانيا، وحدادًا على وفاتها لحين إشعار آخر.
وحسب ما ذكرته الرابطة في بيان رسمي، أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلته "روسيا اليوم"؛ فقد أعلنت بشكل رسمي، عودة منافسات المسابقات الكروية بشكل طبيعي؛ حيث ستعود منافسات دوري البطولة الإنجليزية، "التشامبيونشيب" بشكل طبيعي لخوض مواجهاته غدًا الثلاثاء، بعدما سَبَق تأجيلها.
وعلى إثر هذا البيان، تأكد بشكل رسمي، عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ، لخوض منافساتها بشكل طبيعي، الجمعة المقبلة، بعدما سبق تأجيل الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
وألمح بيان الرابطة، إلى إمكانية تأجيل عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الحالية، ولكن ليس الجولة بأكلمها، وتشير التوقعات إلى إلغاء المباريات التي ستقام في لندن، في ظل إقامة جنازة الملكة إليزابيث هناك.