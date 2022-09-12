بعد الحداد على الملكة.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد عودة المباريات

وحسب ما ذكرته الرابطة في بيان رسمي، أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلته "روسيا اليوم"؛ فقد أعلنت بشكل رسمي، عودة منافسات المسابقات الكروية بشكل طبيعي؛ حيث ستعود منافسات دوري البطولة الإنجليزية، "التشامبيونشيب" بشكل طبيعي لخوض مواجهاته غدًا الثلاثاء، بعدما سَبَق تأجيلها.