"الهلال" و"الشباب" يواجهان "الفيحاء" و"التعاون" لأجل الحفاظ على القمة

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام أربع مباريات، منها مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، أما باقي المباريات فستكون على النحو الآتي: