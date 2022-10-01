"الهلال" و"الشباب" يواجهان "الفيحاء" و"التعاون" لأجل الحفاظ على القمة

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام أربع مباريات، منها مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، أما باقي المباريات فستكون على النحو الآتي:
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يدخل الفيحاء المباراة بصفته صاحب الأرض، ورصيده من النقاط نقطتان، فيما يحتل الشباب الصدارة برصيد 12 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
يدخل الهلال المباراة بصفته صاحب الأرض ورصيده من النقاط 12 نقطة في المركز الأول مع الشباب، فيما يدخل التعاون المباراة برصيد 8 نقاط.
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
يدخل الفتح المباراة بصفته صاحب الأرض، ورصيده من النقاط 3 نقاط، فيما يدخل أبها المباراة برصيد 4 نقاط.