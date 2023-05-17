الشباب للعودة لسكة الانتصارات ..الوحدة وأبها للابتعاد عن مناطق الخطر
تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين تختلف فيهما طموحات الفرق ما بين المنافسة على اللقب أو الابتعاد عن مناطق الخطر.
أبها - الاتفاق
يحل الاتفاق ثامن الترتيب بـ 33 نقطة ضيفًا على أبها صاحب المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة عند تمام الساعة السابعة مساءً.
يسعى أبها إلى تضميد جراحه ونسيان الهزيمة الثقيلة من أمام المتصدر الاتحاد برباعية نظيفة والعودة لنغمة الانتصارات للاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
في حين يبحث الاتفاق عن الاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية ، ليبتعد عن الدخول في حسابات الهبوط ويضمن بشكل رسمي بقاءه بدوري المحترفين.
الشباب - الوحدة
يستضيف فريق الشباب ثالث الترتيب بـ 53 نقطة ضيفه الوحدة صاحب المركز الثالث عشر بـ26 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند تمام الساعة السابعة مساءً.
يتطلع الشباب لاستعادة توازنه عقب الهزيمة من الاتفاق في الجولة الماضية والعودة سريعًا لسكة الانتصارات للإبقاء على بصيص الأمل في المنافسة على اللقب.
في المقابل يأمل الوحدة مواصلة صحوته وحصد النتائج الإيجابية للابتعاد ولو بشكل مؤقت عن مناطق شبح الهبوط التي تهدد الفريق منذ بداية مرحلة الإياب.