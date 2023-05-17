الشباب للعودة لسكة الانتصارات ..الوحدة وأبها للابتعاد عن مناطق الخطر

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين تختلف فيهما طموحات الفرق ما بين المنافسة على اللقب أو الابتعاد عن مناطق الخطر.