تحضيراً لكأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يغادر إلى عُمان.. والمدرب يستدعي 15 لاعباً

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية معسكراً تدريبياً خارجياً في سلطنة عُمان، في الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري، يمثل المرحلة الثالثة (ما قبل الأخيرة) من المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.