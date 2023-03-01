تحضيراً لكأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يغادر إلى عُمان.. والمدرب يستدعي 15 لاعباً

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية معسكراً تدريبياً خارجياً في سلطنة عُمان، في الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري، يمثل المرحلة الثالثة (ما قبل الأخيرة) من المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.
وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر والبالغ عددهم 15 لاعباً وهم: وليد صفحي ومحمد العجمي ومشعل الشمري ومبارك الدوسري ومحمد خاتم ووليد اليوبي وأحمد الهمامي وماجد شهماني وخالد وهيب ويحيى طميحي ونايف ياكل ومحمد صنعاني وبلال بوده ورمزي دكمان وعلي الأصقه.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب الوطني السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.