رياضة

في قمة "كلاسيكو الأرض".. تعرّف على التشكيلة الأساسية لـ"ريال مدريد وبرشلونة"

في قمة "كلاسيكو الأرض".. تعرّف على التشكيلة الأساسية لـ"ريال مدريد وبرشلونة"
سبق
سبق

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي،عن تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة الفريق الملكي البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

تشكيلة الريال:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.

تشكيلة برشلونة:

أما مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، فاختار التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: بالدي - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.

الوسط: فرينكي دي يونغ - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.

برشلونة
ريال مدريد

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org