في قمة "كلاسيكو الأرض".. تعرّف على التشكيلة الأساسية لـ"ريال مدريد وبرشلونة"

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي،عن تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.