في ختام الجولة الأولى من دوري روشن.. الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف النقاط الثلاث

كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، نظيره النصر 2/1، وذلك في اللقاء، الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ، بقيادة الحكم محمد الهويش، في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين .