في ختام الجولة الأولى من دوري روشن.. الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف النقاط الثلاث

كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، نظيره النصر 2/1، وذلك في اللقاء، الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ، بقيادة الحكم محمد الهويش، في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين .
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه "ساديو ماني" عند الدقيقة الرابعة، مستثمرًا عرضية زميله علي الحسن.
ولم تكن محاولة لاعب الاتفاق فيصل الغامدي كافية لتعديل النتيجة لفريقه عند الدقيقة 4+45 حيث تصدى لها حارس النصر نواف العقيدي ببراعة .
وفي الشوط الثاني أدرك "فارس الدهناء" عند الدقيقة 47 التعادل بهدف "كوايسون" بعد دربكة من دفاع النصر وسقوط الكرة من يد "العقيدي".
وفي الدقيقة 53 عزز الاتفاق النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق "موسى ديمبلي"، قبل أن يتصدى القائم الاتفاقي لتسديدة عبد المجيد الصليهم عند الدقيقة 55 .
وأضاع عبد الفتاح آدم فرصة التعديل للنصر عند الدقيقة 76 حين طوح بالكرة من فوق العارضة الاتفاقية.
ومنح حكم اللقاء 14 دقيقة كوقت بدل من الضائع، لكن النتيجة لم تتغير.
بتلك النتيجة ظفر الاتفاق بالنقاط الثلاث، فيما عاد النصر للعاصمة خالي الوفاض.