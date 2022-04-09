27 هدفًا.. هنا حصيلة المواجهات الـ10 لأولى جولات "أبطال آسيا لمنطقة الغرب"

في المقابل لم يتمكن 17 ناديًا من المحافظة على نظافة شباكه، وكان العدد الأكبر من الأهداف في مرمى باختاكور الأوزبكي ومومباي سيتي والاستقلال الطاجيكي بمجموع 3 أهداف في مرمى كل منها.