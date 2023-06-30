اتحاد القدم يعتمد اللاعبين المحترفين لأندية دوري الدرجة الثالثة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لأندية دوري الدرجة الثالثة بتسجيل لاعبين محترفين سعوديين من دون حد أقصى، وبتسجيل "2" لاعبين محترفين غير سعوديين ولاعب واحد محترف من المواليد على أن يكون مواليد 2000 فما فوق، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي 2023-2024.
وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بناءً على التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع أندية دوري الدرجة الثالثة والذي عقد يوم الاثنين 26 يونيو الجاري.
كما وافق المجلس على تعديل فترات تسجيل اللاعبين لأندية دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2023-2024، لتكون الفترة الصيفية بدءًا من 1 يوليو وحتى 20 سبتمبر، على أن تبدأ الفترة الشتوية من 1 يناير 2024 وحتى 30 من الشهر ذاته.
يُذكر أن موسم 2023-2024 من دوري الدرجة الثالثة سينطلق يوم 3 نوفمبر المقبل.