اتحاد القدم يعتمد اللاعبين المحترفين لأندية دوري الدرجة الثالثة

كما وافق المجلس على تعديل فترات تسجيل اللاعبين لأندية دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2023-2024، لتكون الفترة الصيفية بدءًا من 1 يوليو وحتى 20 سبتمبر، على أن تبدأ الفترة الشتوية من 1 يناير 2024 وحتى 30 من الشهر ذاته.