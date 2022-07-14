صعوبات تواجه "النصر" في مفاوضاته مع"اليكسيس سانشيز" لاعب "إنترميلان"

في حين ذكرت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“، إن سانشيز يتقاضى راتبًا قيمته 7 ملايين يورو في الموسم، وليس على استعداد لقبول فكرة الذهاب إلى بطولة متوسطة المستوى، خصوصًا مع اعتقاده أن بإمكانه اللعب في أعلى المستويات.