صعوبات تواجه "النصر" في مفاوضاته مع"اليكسيس سانشيز" لاعب "إنترميلان"

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي النصر مازالت تتفاوض مع التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب نادى إنتر ميلان الإيطالي في محاولات لإقناعه بالانتقال للفريق خلال الموسم المقبل.
وبحسب موقع fcinternews الإيطالى فإن عرض النصر وإن كان كبيرًا إلا أنه سيكون غير جذاب للاعب.
وبحسب التقارير فإن إنتر ميلان طلب نحو 4 ملايين يورو مقابل سانشيز الذي يتبقى في عقده موسم واحد مع النادي الإيطالي.
وينتهي تعاقد سانشيز (33 عامًا) مع إنتر، في 2023، لكن وصيف الدوري الإيطالي، يرغب في التخلص منه هذا الصيف، على أمل ضم الأرجنتيني باولو ديبالا.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أليكسيس رفض عدة عروض مقدمة له من إشبيلية، وفياريال، وغلطة سراي، حيث ينوي الانضمام إلى نادٍ لديه تطلعات أعلى.
في حين ذكرت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“، إن سانشيز يتقاضى راتبًا قيمته 7 ملايين يورو في الموسم، وليس على استعداد لقبول فكرة الذهاب إلى بطولة متوسطة المستوى، خصوصًا مع اعتقاده أن بإمكانه اللعب في أعلى المستويات.
وانضم سانشيز إلى إنتر، في العام 2019، لكنه يشارك قليلاً في المباريات، حيث خاض 14 مباراة في الموسم الماضي ، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة، وغاب عن 5 مباريات بسبب مشاكل عضلية.