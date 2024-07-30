النصر يتعادل مع لوسيتانو البرتغالي في ختام معسكره بالبرتغال

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على مواجهة فريق النصر الودية مع نظيره لوسيتانو البرتغالي، التي أقيمت مساء الثلاثاء، في ختام المرحلة الأولى من معسكر النصر الخارجي في البرتغال.
ودخل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، المباراة بتشكيل مؤلف من، رغد النجار، نواف بوشل، محمد آل فتيل، عواد أمان، مختار علي، ماجد قشيش، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن غريب، محمد مران.
وتعد هذه التجريبية السادسة التي يخوضها النصر، خلال فترة إعداده للموسم المقبل، في معسكره بالبرتغال، حيث تعادل ثلاث مرات أمام فارينزي البرتغالي (1-1)، و لوليتانو(1-1) مقابل فوز وحيد على ماريتيمو، بهدف دون رد، و خسارتين من أمام بورتو البرتغالي برباعية نظيفة، و بورتيمونينسي بهدف دون رد.
ومن المقرر أن يغادر النصر في الأول من أغسطس المقبل، إلى إسبانيا لإجراء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي، حيث يخوض فيها مباراتين تجريبيتين، أمام غرناطة الإسباني في الرابع من أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني في الثامن من الشهر ذاته.
الجدير ذكره، أن النصر يستهل منافسات الموسم القادم، بمواجهة التعاون، في 14 أغسطس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.