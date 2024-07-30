النصر يتعادل مع لوسيتانو البرتغالي في ختام معسكره بالبرتغال

وتعد هذه التجريبية السادسة التي يخوضها النصر، خلال فترة إعداده للموسم المقبل، في معسكره بالبرتغال، حيث تعادل ثلاث مرات أمام فارينزي البرتغالي (1-1)، و لوليتانو(1-1) مقابل فوز وحيد على ماريتيمو، بهدف دون رد، و خسارتين من أمام بورتو البرتغالي برباعية نظيفة، و بورتيمونينسي بهدف دون رد.