في "مرسول بارك" ابتسم الحظ لـ"كريستيانو رونالدو".. النصر يعبر محطة أبها

قلب فريق النصر الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى انتصار ثمين على ضيفه أبها 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "فيرناندو رياليني".