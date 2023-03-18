في "مرسول بارك" ابتسم الحظ لـ"كريستيانو رونالدو".. النصر يعبر محطة أبها

قلب فريق النصر الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى انتصار ثمين على ضيفه أبها 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "فيرناندو رياليني".
وكان أبها البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ26 عن طريق عبدالفتاح آدم بعد تمريرة رائعة، وصلته من سعد بقير داخل الصندوق الأصفر، عالجها الأول بقذيفة لا تُصد، اكتفى الحارس نواف العقيدي بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.
وكادت تسديدة عبدالرحمن الغريب أن تجلب التعادل للنصر عند الدقيقة الـ37 لولا براعة دفاع أبها في تحويلها إلى ركلة زاوية، لم يستفد منها النصر.
وفي الدقيقة الـ4+45 لم تحالف رأسية "رونالدو" الحظ في تعديل النتيجة لفريقه النصر.
وفي الشوط الثاني نفَّذ لاعب النصر "تاليسكا" مقصية رائعة عند الدقيقة الـ46، مرت بجانب القائم الأيمن لحارس أبها "إيباسي" إلى خارج الملعب.
وأضاع آدم فرصة التقدم لفريقه أبها عند الدقيقة الـ76؛ ليعاقبهم "رونالدو" بهدف التعديل للنصر عند الدقيقة الـ78 من تسديدة رائعة من خارج الصندوق الأبهاوي (لأول مرة يسجل في ملعب مرسول بارك).
وخسر أبها خدمات زكريا سامي عند الدقيقة الـ80 الذي خرج بالبطاقة الحمراء.
وارتكب "آدم" خطأ قاتلاً لفريقه أبها حين تسبب في ركلة جزاء عند الدقيقة الـ85، سجلها "تاليسكا" هدفًا ثانيًا للنصر؛ ليقلب الأصفر الطاولة.
وبتلك النتيجة بقي النصر وصيفًا (49 نقطة)، وأبها على رصيده السابق (23 نقطة).